«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Шереметьево в Ургенч

С 15 декабря авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Ургенч, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва – Ургенч – Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.