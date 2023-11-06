Густой смог «спрятал» мавзолей Тадж-Махал в Индии

Густой смог заслонил самую популярную индийскую достопримечательность Тадж-Махал. Туристы жалуются, что мавзолей совсем не видно. Дымка окутала весь город Агра. Сейчас индекс качества воздуха зафиксирован на отметке 171, что считается умеренно загрязненным. Но именно для Агры этот показатель очень высокий.

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Смог в воздухе образовался из-за сжигания более 20 миллионов тонн сухих стеблей после уборки риса в Северной Индии, несмотря на официальный запрет. Гарь концентрируется в Нью-Дели, который расположен в низине региона.