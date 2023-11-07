Россияне резко увеличили число поездок за границу

В январе-сентябре 2023 года россияне совершили 21 миллион поездок за рубеж, что на 20 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщает РБК.

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Чаще всего из стран дальнего зарубежья россияне за первые девять месяцев текущего года отправлялись в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Речь идет обо всех выездах, в том числе в туристических целях, деловых, по работе, учебе или в частных целях.

Абсолютным лидером за этот период стала Абхазия — 4,61 миллиона поездок, что на 20 тысяч больше, чем у Турции, хотя последняя резко увеличила результат — сразу на 29 процентов. Замыкает тройку Казахстан — 2,36 миллиона выездов.

Единственной европейской страной в первой десятке оказалась Финляндия — 508 тысяч выездов, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Между тем поток из России в ОАЭ вырос на 64 процента, а в Египет — на 50 процентов.