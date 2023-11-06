Российские туристы на сутки застряли в Китае из-за мощного снегопада

Праздничный отдых туристов из Владивостока внезапно затянулся: на Приморье и приграничные районы Китая обрушился вначале ледяной дождь, а затем мощный снегопад. Улицы завалило снегом, пункт пропуска закрылся. Также стало известно, что 6 ноября остановлено автобусное сообщение между китайским Мишанем и селом Камень-Рыболов, административным центром Ханкайского района Приморского края.

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«Мы остаемся в Китае до завтра, китайцы закрылись», – сообщила в чате, посвященном поездкам в Мишань, одна из туристок.

Она пояснила, что участников тургруппы разместили в гостинице, стоимость проживания, мол, покроет страховка. Со стороны властей КНР пока официальных комментариев нет, хотя еще вчера вечером руководство приграничной провинции Хэйлунцзян подняло уровень опасности в связи со снежным циклоном до самого высокого – красного.

Впрочем, туристы, судя по оптимистичным роликам с кадрами заснеженного Мишаня, только рады затянувшемуся отдыху. В профильных чатах обсуждают погоду и делятся советами, где обменять рубли на юани.

«Многим удалось решить вопрос с работой, ведь и на 4 дня вырваться не для всех просто, а тут еще на сутки. В целом мы довольны, дополнительный день в Мишане – это приятно, у тех, кто не успел потратить все деньги, есть время на развлечения», – рассказала изданию Vladivostok1.ru одна из застрявших в Китае туристок.

Информации о том, сколько именно туристов застряло из-за непогоды в Китае, нет. Согласно данным системы «Туринформ», из Мишаня через пункт пропуска Турий Рог сегодня должно было выехать 586 отдыхающих.