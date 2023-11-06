Россияне стали чаще ездить за границу в 2023 году

С января по сентябрь текущего года россияне совершили 21 миллион поездок за границу. Самыми популярными направлениями стали Абхазия и Турция. Об этом говорит статистика ФСБ России.

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Число поездок российских граждан за рубеж в 2023 году увеличилось на 20 % по сравнению с тем же периодом (январь – сентябрь) в прошлом году. Если говорить о цифрах, то в нынешний год 21 миллион, в 2022 году – 17,4 миллиона поездок.

Если смотреть по статистике погранслужбы Федеральной службы безопасности, то больше всего россиян привлекли страны ближнего зарубежья, например Абхазия, которая стала лидером по посещаемости, и Казахстан.

Поездки в Турцию выросли на 29 %, страна занимает в рейтинге почетное второе место. В ОАЭ россияне совершили 1,2 миллиона поездок, что на 64 % больше показателей предыдущего года. Замыкает пятерку популярных направлений граждан России – Египет.