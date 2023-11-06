Куда полететь осенью, кроме Мадьдив и Турции

Всем уже давно понятно, что отдых в пределах нашей страны на черноморском побережье переплюнул раскрученные курорты Турции. Естественно, мы говорим об отдыхе с хорошим сервисом, благоустроенным пляжем, наличием всех благ цивилизации. Иными словами, путешествие, в котором вы не думаете ни о чем и просто наслаждаетесь.

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Давайте отойдем от всем наскучивших обсуждений и немного поменяем тактику. Что если я вам скажу, например, что за бюджет хорошей "пятерки" на Мальдивах можно съездить не только туда, куда турагентства предлагают пакетные туры? Это не Арабские Эмираты или Куба. Нет, я хочу провести вас за руку немного дальше и показать, что вы можете получить за те же самые деньги, вместо райского, но довольно "однотонного" отдыха на островах.

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Не буду брать максимальные цены на Мальдивах, ведь нет предела совершенству отеля. Отдых в довольно популярном варианте с хорошим рейтингом обойдется осенью в 600 000-700 000 рублей на двоих. За эти деньги вы получите перелет, проживание и питание по системе "Все включено" на 10 дней. Сумма немаленькая, согласна, но ведь и Мальдивы – курорт, о котором мечтает практически каждый.

Если о мечтах с пляжами фантастической красоты все понятно, то как насчет направлений куда более нетривиальных?

Возьмем Японию. Осенью начинается один из самых красивых периодов для посещения страны – момидзигари – сезон алых кленов. На туристическом рынке можно найти массу предложений с турами, разброс цен тоже огромный, поэтому давайте рассмотрим детально!

А дальше, бюджет можно варьировать от и до.

Стоимость отеля в сутки на двоих в хороших 4-звездочных отелях начинается от 130-140$. На 10 дней заложим 150 000 руб на проживание для двоих человек.

Завтраки, как правило, включены в отелях. На обеды я бы закладывала 25-30$ (2500–3000 рублей) на человека, на ужины ~100$ (10 000 рублей) на каждого.

А теперь считаем: если брать по максимуму, хотя можно уложиться в куда меньшие суммы, путешествие по Японии с питанием, проживанием, внутренними переездами и перелетом в страну и обратно обойдется на двоих в ~ 656 000 рублей. Это путешествие, в котором вы не будете отказывать себе в комфорте, где все будет так, как должно быть в настоящем отпуске.

Иными словами, если вы не любите лежать на пляже и вам хочется открывать этот мир для себя и познавать новые культуры, то суммы на отдых и их сравнение говорят сами за себя.