Названы 10 самых посещаемых россиянами стран

За первые девять месяцев 2023 года количество поездок россиян за рубеж увеличилось до 21 миллиона, по данным пограничной службы Федеральной службы безопасности.

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Как сообщает РБК, этот показатель на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было зафиксировано 17,4 миллиона поездок.

Самыми популярными направлениями для российских туристов стали как страны ближнего зарубежья, так и популярные туристические направления, включая Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки с различными целями). В списке лидеров оказались Абхазия и Турция. Интересно, что в топ-10 посещаемых стран в этом году вошли Таиланд и Китай, которые не входили в этот список в 2022 году.