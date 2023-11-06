Названы 10 самых посещаемых россиянами стран

Определены 10 самых посещаемых россиянами стран
За первые девять месяцев 2023 года количество поездок россиян за рубеж увеличилось до 21 миллиона, по данным пограничной службы Федеральной службы безопасности.
Как сообщает РБК, этот показатель на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было зафиксировано 17,4 миллиона поездок.
Самыми популярными направлениями для российских туристов стали как страны ближнего зарубежья, так и популярные туристические направления, включая Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки с различными целями). В списке лидеров оказались Абхазия и Турция. Интересно, что в топ-10 посещаемых стран в этом году вошли Таиланд и Китай, которые не входили в этот список в 2022 году.
Отмечается, что среди стран Евросоюза в десятке наиболее посещаемых мест осталась лишь Финляндия. Российские туристы совершили 507,9 тысяч поездок в эту страну за прошедшие девять месяцев, что на 30% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.