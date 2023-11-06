Эксперты озвучили стоимость туров в Доминикану

Неделя отдыха в пятизвездочном отеле на живописных пляжах Доминиканской республики обойдется как минимум в 388000 рублей – в стоимость включен перелет до курорта. Об этом сообщают "Аргументы и Факты" с ссылкой на информацию экспертов отрасли.

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В данном случае речь идет об отдыхе в лучших условиях. За такую цену отдыхающие будут питаться по системе "все включено" и жить на первой береговой линии: пляж будет в пешей доступности.

Есть и более выгодные варианты. Например, можно провести вдвоем десять дней в отеле пяти звезд и заплатить при этом 407000 рублей. Правда, в данном случае гостиница обеспечит туристов только завтраком.