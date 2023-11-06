Чаще всего российские туристы ездили в Турцию, ОАЭ и Египет

В период с января по сентябрь россияне выезжали за границу с туристическими целями 7 млн раз – на 49% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, свидетельствует статистика ФСБ РФ. При этом чаще всего наши соотечественники выбирали традиционные пляжные направления – ехали на отдых в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Турция – абсолютный лидер: в эту страну было совершено 3,4 млн поездок (год назад – 2,7 млн). На втором месте с приличным отрывом Эмираты – 922,5 тыс., затем Египет (739,2 тыс.) и Таиланд (519,7 тыс.).

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Однако есть нюансы. В показателях Турции, как отмечает РБК, как минимум 500 тыс. поездок (а возможно, и больше) – это транзит. В течение этого года Стамбул пользуется огромной популярностью у наших соотечественников в качестве транзитного хаба. Из турецкого мегаполиса часто летят в закрытые для россиян города Европы и не только. Похожая ситуация и с показателями Объединенных Арабских Эмиратов. Дубай – также популярный хаб, откуда осуществляется множество рейсов в другие страны.

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Обращает на себя внимание то, что значительно увеличился поток туристов в Таиланд. В прошлом году из-за ковидных ограничений (они были сняты в конце сентября 2022-го) россияне посетили страну лишь 29 тыс. раз. Рост в 2023-м – в 19 раз. Но еще более впечатляющие цифры у Китая. Год назад из Поднебесной, если верить статистике, к нам приехало лишь 300 туристов, а в этом – 135,9 тыс., т. е. в 435 раз больше.