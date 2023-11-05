Блогера удивили разные цены для местных и россиян на рынке в Узбекистане

Российский тревел-блогер побывал на рынке в Узбекистане и признался, что он «интересней любого музея». Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, его удивила разница в стоимости продуктов для узбеков и приезжих. «Учитывая большой поток туристов, и цены здесь не фиксированные. Для местных покупателей они оказываются ниже минимум на 50 процентов», — поделился россиянин.

В качестве примера он привел стоимость знаменитой узбекской сладости — кокандской халвы. Блогер рассказал, что он заранее узнал у местных цену килограмма этого угощения — не более 50 тысяч сумов (около 380 рублей). Но продавцы предлагали ему всего полкило халвы за 30-40 тысяч сумов (230-300 рублей).

«В итоге я сторговался одним из продавцов на 25 тысяч сумов за пачку (200 рублей)», — порадовался турист.

Россиянин отметил, что не все торговцы вынуждали иностранцев торговаться. Например, в отделе с вареными макаронами всем покупателям продавали товар по одинаковой стоимости. «Зато в отделе с орехами, сухофруктами и сладостями продавцы завышали цены не стесняясь», — добавил он.