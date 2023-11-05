Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

Россиянин, спланировавший путешествие в Мексику с женой, потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines в Стамбул. Об этом сообщает MSK1.RU.

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По словам москвича, он приобрел билеты на самолет за восемь месяцев до вылета, который должен был состояться 4 ноября из аэропорта Внуково. Пересадка должна была произойти в Стамбуле. Мужчина подчеркнул, что билеты были невозвратные, оба были приобретены через агрегатор в России.

Он добавил, что часть отелей, который он заранее забронировал, также не вернут деньги из-за того, что вышли сроки бесплатного возврата. Москвич отметил, что авиакомпания не предложила способов решения проблемы.