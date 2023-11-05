Туристу не дали улететь из Таиланда из-за оверстея

В Таиланде снова напомнили о том, что в Королевстве не намерены лояльно относиться к нарушителям визового законодательства. Иммиграционное бюро Пхукета сообщило о задержании 4 ноября в аэропорту иностранца, собравшегося покинуть курортный остров. Ему предъявлено обвинение в оверстее на 80 дней. Гражданство нарушителя не уточняется.

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Как пояснило тайское издание «Новости Пхукета», в дополнение к штрафу за сам факт ареста задержавшегося в стране туриста внесут в список нежелательных для Таиланда персон. До судебного разбирательства попавших в положение нелегалов иностранцев содержат под стражей. Там же они остаются до депортации: при этом, как правило, билеты должны приобрести самостоятельно.

Издание напоминает, что избежать ареста и черного списка возможно лишь при добровольном обращении в Иммиграционное бюро при пребывании без визы до 90 дней. Все, что больше, несет запрет на въезд в страну до 10 лет. Суд также может назначить вместо максимального штрафа в 20 тыс. бат тюремное заключение до 2 лет.