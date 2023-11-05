В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

Огромный клад с древнеримскими монетами нашли в море у северо-восточного побережья Сардинии, который может считаться рекордным. Об этом сообщили в министерстве культуры Италии, передает РИА Новости.

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По первоначальным подсчетам, археологи обнаружили от 30 до 50 тысяч монет начала IV века нашей эры. Отмечается, что это значительно больше клада, найденного на территории Великобритании в 2013 году. Тогда специалисты нашли свыше 20 тысяч тех же бронзовых монет Римской империи под названием «фоллис».

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности, — заявили в ведомстве. — Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы».

В Минкультуры европейской страны подчеркнули, что «операция по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят расширить и углубить знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации».

Также стало известно, что помимо денег на месте находки археологи обнаружили стенки амфор африканского и восточного производства. О находке археологам сообщил мужчина, который во время погружений на небольшой глубине близ берега заметил металлические предметы.