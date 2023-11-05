Туроператоры озвучили стоимость недельного тура в Китай

Стоимость недельного тура в Китай назвали россиянам: смотрим минимальный ценник
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян назвал стоимость недельной поездки в Китай для граждан России. Речь идет о минимальной сумме.
О том, что за эту цену можно сделать в Поднебесной – в материале «ФедералПресс».
За сколько можно съездить в Китай на неделю
Недельный тур в Китай с проживанием в отеле с четырьмя звездами, по словам Мкртчяна, обойдется россиянам в 100 тыс. рублей за человека. При этом жители Владивостока могут проехать через границу с Поднебесной за 3-5 тыс. рублей.
Алексан Мкртчян заметил, что поток туристов в КНР мог бы увеличиться, если бы туристам из России открыли Хайнань, который считается самым теплым местом в Китае.
«Его ждут 95 процентов россиян. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», – подчеркнул вице-президент АТА.
VIP-тур обойдется в сумму от 300 до 500 тыс. рублей для граждан России. Однако и условия поездки и отдыха в отеле будут лучше.
Когда отменят коронавирусные ограничения в Китае
Отметим, что власти Китая отменят все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для иностранцев. Поэтому с 1 ноября россиянам будет не нужно оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе.