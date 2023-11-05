Туроператоры озвучили стоимость недельного тура в Китай

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян назвал стоимость недельной поездки в Китай для граждан России. Речь идет о минимальной сумме.

© Unsplash

О том, что за эту цену можно сделать в Поднебесной – в материале «ФедералПресс».

За сколько можно съездить в Китай на неделю

Недельный тур в Китай с проживанием в отеле с четырьмя звездами, по словам Мкртчяна, обойдется россиянам в 100 тыс. рублей за человека. При этом жители Владивостока могут проехать через границу с Поднебесной за 3-5 тыс. рублей.

Алексан Мкртчян заметил, что поток туристов в КНР мог бы увеличиться, если бы туристам из России открыли Хайнань, который считается самым теплым местом в Китае.

«Его ждут 95 процентов россиян. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», – подчеркнул вице-президент АТА.

VIP-тур обойдется в сумму от 300 до 500 тыс. рублей для граждан России. Однако и условия поездки и отдыха в отеле будут лучше.

Когда отменят коронавирусные ограничения в Китае