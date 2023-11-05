Полиция Пхукета вернула россиянину потерянный айфон
Центр помощи туристам на Пхукете и туристическая полиция помогли российскому гражданину вернуть мобильный телефон, забытый им в такси. Об этом сообщает тайское издание.
Россиянин обнаружил пропажу своего «айфона», когда уже прибыл в аэропорт острова и собирался вылетать с курорта на родину. Он подумал, что скорее всего, оставил ценный гаджет в машине, на которой добирался от своего отеля до терминала.
Сотрудники турполиции, к которым пассажир обратился за помощью, выяснили, что для трансфера в аэропорт он воспользовался сервисом такси inDriver. Эта компания оказывает транспортные услуги неофициально, то есть не зарегистрирована в соответствующем департаменте Таиланда.
Тем не менее, полицейские позвонили сотрудникам сервиса, там оперативно нашли водителя, который вез в аэропорт гостя из далекой России. В результате таксист не побоялся встретиться с правоохранителями и вернул айфон. Сообщается, что турист получил свой гаджет в целости и сохранности в последний момент перед вылетом, но на свой рейс домой все же успел.