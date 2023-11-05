Полиция Пхукета вернула россиянину потерянный айфон

Центр помощи туристам на Пхукете и туристическая полиция помогли российскому гражданину вернуть мобильный телефон, забытый им в такси. Об этом сообщает тайское издание.

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Россиянин обнаружил пропажу своего «айфона», когда уже прибыл в аэропорт острова и собирался вылетать с курорта на родину. Он подумал, что скорее всего, оставил ценный гаджет в машине, на которой добирался от своего отеля до терминала.

Сотрудники турполиции, к которым пассажир обратился за помощью, выяснили, что для трансфера в аэропорт он воспользовался сервисом такси inDriver. Эта компания оказывает транспортные услуги неофициально, то есть не зарегистрирована в соответствующем департаменте Таиланда.