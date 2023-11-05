Как россияне попадают в Норвегию – на арендованной машине с армянскими номерами

Приграничное движение между Мурманском и Норвегией значительно сократилось после запрета на въезд частным автомобилям. По сравнению с октябрем прошлого года – на 43%, такую статистику привело вчера издание The Barents Observer.

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Чтобы избежать ограничения, российские туристы включили смекалку и арендуют машины с номерами других стран. В соцсетях сообщили, что вчера на КПП Борисоглебск – Стурскуг пограничник рассказал о пересечении границы на автомобилях с армянскими номерами.

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Туристы, для кого не критично сменить транспорт на более вместительный, пересели на микроавтобусы вместимостью от 10 мест, которые не подпадают под санкции. В пабликах напоминают, что в ближайший от границы норвежский Киркенес из Мурманска организовано автобусное сообщение. Стоимость проезда 5,5–6,5 тыс. руб. в один конец в зависимости от перевозчика.

Среди экзотических способов – на велосипеде. Но в чате предупреждают, что придется крутить педали около 60 км от ближайших населенных пунктов – поселков Заполярный и Никель. Впрочем, если до них туристам советуют добраться из Мурманска, например, на такси за 700 руб., то вполне можно заказать и трансфер до границы, где благополучно пересесть на двухколесную машину. Правда, от погранпункта до Киркенеса надо как-то преодолеть еще 15 км.

В норвежской пограничной службе отметили, что 32-летний период полностью открытой границы завершился 3 октября, когда власти Норвегии запретили даже краткосрочный въезд российских частных автомобилей. Поэтому в прошедшем месяце там насчитали менее 4 тыс. человек, прибывших со стороны России, что на треть меньше сентября.

По всей видимости, активный туристический сезон подошел к концу. В июле-августе трафик на КПП Борисоглебск составлял примерно 6,7 тыс. человек. Рост связывали с тем, что россияне с туристическими визами использовали направление в качестве транзитного в Европу.