В одном городе Италии введен запрет на продажу еды и напитков туристам ночью

Туристы не смогут приобрести еду и напитки в Милане в определенное время суток. О введении ограничения в популярном у путешественников городе Италии сообщает "Турпром".

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Согласно новым правилам, которые будут действовать до 19 ноября, речь идет о временном промежутке между полуночью и 06:00 в будние дни, а также с 01:30 до 6:00 в пятницу и выходные.

Решение было принято в связи с жалобами местными жителей на шум по ночам, к которому причастны в том числе путешественники, гуляющие по окрестностям в позднее время. Более того, некоторые горожане объединились и подали иск против мэрии.

"Я считаю, что города также должны отдыхать, как и мы, люди, и иметь расписание, подходящее для всех", – прокомментировал ситуацию мэр Милана Джузеппе Сала.