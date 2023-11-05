Путешественник с аквариумом стал звездой соцсетей
В британских соцсетях набирают популярность фотографии, на которых мужчина путешествует вместе с аквариумными рыбками. Пассажира с аквариумом в поезде сфотографировал его попутчик.
На фото видно, что на столике в вагоне стоит аквариум с рыбками и работающим фильтром.
«Парень просто поставил аквариум перед собой на маленький столик и включил аэратор в розетку. Это была самая необычная вещь, которую я когда-либо видел. Я видел, как люди брали в поезд кошек и собак, но такое – впервые», – высказался автор публикации.
Комментаторы одобрили увлеченность аквариумиста-путешественника, предположив, что рыбки оказывают ему эмоциональную поддержку в пути.