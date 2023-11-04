Red Wings сохраняет рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи

"Информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности. Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи. Начиная с 13 ноября будут выполняться рейсы по маршрутам: Домодедово - Сочи - Тель-Авив, Жуковский - Сочи - Тель-Авив, Сочи - Тель-Авив".