Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ

Порядка 100 российских туристов «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ, сообщили в Минэкономразвития Приамурья.

Отмечается, что россияне не могут покинуть пункт пропуска из-за гидрологической ситуации на реке Амур. На сегодняшний день туристов перевозил одно судно на воздушной подушке.