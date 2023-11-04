Премьер-министр Таиланда разрешил туристам пить в барах до 4 утра

Премьер-министр Таиланда наконец-таки дал добро ночным заведениям страны на более длительное время работы. Этого права они добивались долгое время. И вот с 15 декабря пабам и барам в Бангкоке, Чиангмае, Чонбури и Пхукете впервые разрешат принимать посетителей до 4 утра. То есть на 2 часа дольше, чем другие заведениям страны.

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Исключения скоро вступят в силу и пока что точно будут временными. Но до какого момента они будут действовать, власти пока не решили. Министерства туризма и внутренних дел будут контролировать процесс. Полиция создаст дополнительное подразделение, чтобы обеспечивать безопасность, проверять заведения и пресекать незаконный оборот наркотиков.

Ну а если все пойдет по плану, то в дальнейшем в королевстве могут продлить ещё и работу ресторанов. Сейчас они имеют право работать в качестве питейных заведений с полуночи до 2 часов.