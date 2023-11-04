Премьер-министр Таиланда разрешил туристам пить в барах до 4 утра
Премьер-министр Таиланда наконец-таки дал добро ночным заведениям страны на более длительное время работы. Этого права они добивались долгое время. И вот с 15 декабря пабам и барам в Бангкоке, Чиангмае, Чонбури и Пхукете впервые разрешат принимать посетителей до 4 утра. То есть на 2 часа дольше, чем другие заведениям страны.
Исключения скоро вступят в силу и пока что точно будут временными. Но до какого момента они будут действовать, власти пока не решили. Министерства туризма и внутренних дел будут контролировать процесс. Полиция создаст дополнительное подразделение, чтобы обеспечивать безопасность, проверять заведения и пресекать незаконный оборот наркотиков.
Ну а если все пойдет по плану, то в дальнейшем в королевстве могут продлить ещё и работу ресторанов. Сейчас они имеют право работать в качестве питейных заведений с полуночи до 2 часов.
Премьер-министр считает, что данная мера позволит увеличить доходы страны, получаемые от туризма. Судя по комментариям местных жителей, некоторые из них с опаской относятся к новому режиму работы и опасаются как толп пьяных иностранцев, так и разгула коррупции в полиции, которые будут по поводу и без повода проверять заведения.