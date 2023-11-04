Пограничники в Таиланде вернули россиянам потерянные 4,5 тысячи долларов

На Пхукете семье россиян вернули забытые в аэропорту деньги и документы. Кошелек с 4,5 тыс. долларов был оставлен на стойке паспортного контроля еще 31 октября. Центр помощи туристам с большим трудом разыскал пропажу через 3 дня и сообщил об этом вчера в соцсетях.

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Эта история – настоящая драма между жадностью и желанием помочь иностранным гостям. Как уточнило издание «Новости Пхукета», в полицию района Саку обратился российский турист, прилетевший на остров с супругой и двумя детьми. В своем заявлении он указал, что кошелек оставил на стойке иммиграционного контроля.

Компетенции местных правоохранителей не хватило, и на помощь был призван Tourist Assistance Center, созданный Министерством туризма Таиланда. Первоначально на телефонный запрос в иммиграционную службу был получен ответ, что ничего похожего на описанную пропажу там не находили. Представители Минтуризма проявили настойчивость и добились проверки камер наблюдения в аэропорту. В итоге выяснилось, что все рассказанное россиянином – правда.

Под давлением доказательств иммиграционные полицейские все-таки нашли описанный кошелек черного цвета, в котором, кроме денег, также были банковские карты и водительские права. Что помешало сделать это ранее, в официальном отчете не отражено. Имея на руках документы и возможность уточнить по базе регистрации, где заселились россияне, вернуть потерянное было бы очень просто.