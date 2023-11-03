Бали ужесточает меры проверки туристов в аэропорту

Бали усиливает санитарный контроль за прибывающими в провинцию пассажирами. Путешественников и членов экипажей будут проверять на наличие симптомов оспы обезьян, случаи заболевания которой уже зафиксированы в других частях страны, сообщают местные СМИ.

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Генеральный директор воздушной гавани Хэнди Хейудхитиаван рассказал журналистам, что в целях предотвращения распространения вируса туристы будут проходить термометрию по прилете. При выявлении высокой температуры тела или признаков инфицирования гостя сначала осмотрит врач, а в случае обнаружения увеличенных лимфоузлов или сыпи – отправит в госпиталь для дальнейшего обследования.

Лихорадка является одним из самых ранних симптомов оспы обезьян и вируса Нипах, в отношении которого сотрудники воздушной гавани также находятся в состоянии повышенной готовности. Руководство аэропорта Денпасар подчеркивает, что мониторинг прилетающих граждан не окажет влияния на время пребывания в аэропорту. Пассажирам понадобится лишь пройти мимо специальной тепловизионной камеры.