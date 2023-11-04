Бизнес-туристы назвали свой главный страх в путешествиях

Российские деловые туристы назвали свой главный страх в путешествиях
Российские бизнес-туристы в командировках боятся опоздания на рейс и отмены забронированного отеля. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авиасейлс для бизнеса».
Участие в опросе приняли 1,1 тысячи деловых путешественников и организаторов бизнес-поездок из России в таких отраслях, как образование, производство, медицина, строительство, транспорт, ритейл, IT и услуги. Из их числа 78 процентов туристов рассказали, что больше всего боятся опоздать на рейс.
Организаторы поездок опасаются ошибиться в данных при оформлении командировки (90 процентов), забронировать отель или билеты по невыгодным предложениям (66 процентов) и столкнуться с проблемой утери сотрудником подтверждающих путешествие документов (45 процентов). Сами специалисты преимущественно не боятся утратить бумаги — об этом страхе заявили лишь 19 процентов опрошенных.
— Страховки и дополнительные услуги агентств закрывают некоторые из перечисленных рисков. Если рейс отменят или задержат, застрахованные пассажиры получат компенсацию, — передает слова представителей сервиса «Авиасейлс для бизнеса» РИА Новости.
За первые шесть месяцев 2023 года Москву посетили более двух миллионов деловых туристов. Этот показатель превысил аналогичный за 2022 год на 10 процентов