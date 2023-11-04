Бизнес-туристы назвали свой главный страх в путешествиях

Российские бизнес-туристы в командировках боятся опоздания на рейс и отмены забронированного отеля. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авиасейлс для бизнеса».

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Участие в опросе приняли 1,1 тысячи деловых путешественников и организаторов бизнес-поездок из России в таких отраслях, как образование, производство, медицина, строительство, транспорт, ритейл, IT и услуги. Из их числа 78 процентов туристов рассказали, что больше всего боятся опоздать на рейс.

Организаторы поездок опасаются ошибиться в данных при оформлении командировки (90 процентов), забронировать отель или билеты по невыгодным предложениям (66 процентов) и столкнуться с проблемой утери сотрудником подтверждающих путешествие документов (45 процентов). Сами специалисты преимущественно не боятся утратить бумаги — об этом страхе заявили лишь 19 процентов опрошенных.

— Страховки и дополнительные услуги агентств закрывают некоторые из перечисленных рисков. Если рейс отменят или задержат, застрахованные пассажиры получат компенсацию, — передает слова представителей сервиса «Авиасейлс для бизнеса» РИА Новости.