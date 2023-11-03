Туристы лишились отпуска и 400 тысяч рублей из-за ошибки с паспортом

Пара пенсионеров лишилась отпуска в круизе по Европе из-за проблемы с паспортом. Ошибка стоила путешественникам 400 тысяч рублей, сообщило издание Devon Live.

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Уточняется, что Эндрю и Сандра Сазерленд (Andrew, Sandra Sutherland) из Великобритании должны были отправиться в 12-дневный морской круиз вдоль берегов Испании и Португалии на борту лайнера «Королева Виктория» компании Cunard. Однако во время регистрации на пристани пожилым туристам отказали в поездке.

Выяснилось, что Сандра Сазерленд получила свой паспорт 20 августа 2013 года, тогда как отправлялись в круиз они 19 сентября 2023-го. После выхода Великобритании из ЕС для жителей страны заработало новое правило: желающие посетить Европу должны иметь документ, выданный в течение предыдущих 10 лет. Таким образом, паспорт Сазерленд оказался просрочен на месяц.

Как пишет источник, круиз на «Королеве Виктории» должен был стать 23-м путешествием Сазерлендов с компанией Cunard. В итоге путешественников сняли с рейса, также им отказались компенсировать 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей), потраченные на несостоявшийся круиз.