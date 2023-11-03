5 мест в Турции с необыкновенной природой: видео
Турция – это страна с удивительно разнообразной и живописной природой. Здесь есть высокие горы, пустыни, роскошные побережья и многое другое.
Туристов со всего мира привлекают завораживающие ландшафты Турции. Особенно впечатляет регион Каппадокия с его волшебными скалами, похожими на сказочные замки. Также знаменита долина Yerkopru с водопадами и живописной горной рекой.
Большинство из природных достопримечательностей находятся вблизи популярных курортных городов, поэтому стоит обратить на них внимании при планировании следующей поездки в Турцию.
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