Турция – это страна с удивительно разнообразной и живописной природой. Здесь есть высокие горы, пустыни, роскошные побережья и многое другое.

Туристов со всего мира привлекают завораживающие ландшафты Турции. Особенно впечатляет регион Каппадокия с его волшебными скалами, похожими на сказочные замки. Также знаменита долина Yerkopru с водопадами и живописной горной рекой.

Большинство из природных достопримечательностей находятся вблизи популярных курортных городов, поэтому стоит обратить на них внимании при планировании следующей поездки в Турцию.