У европейских туристов растет понимание, что Египет безопасен

С разгоранием войны на Ближнем Востоке европейцы стали отменять бронирования в отелях Шарм-эль-Шейха, но сейчас спрос восстанавливается.

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После начала бомбардировок Палестины туристы из Западной Европы опасаются ехать в граничащий с ней Египет и отказываются от отдыха в Шарм-эль-Шейхе, рассказал нам представитель одной из принимающих компаний. Подтверждение этому есть и в публикациях египетских СМИ, но спрос уже начал восстанавливаться.

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Как рассказал на прошлой неделе Хамед Эль Чиаты, управляющий туроператора Travco в Египте, после начала войны на Ближнем Востоке были отменены до 50% бронирований на этот год. Поступление заказов на Новый год сильно замедлилось – не понимая, как будет развиваться ситуация в регионе, туристы опасались строить планы на отдых в Египте. Чаще всего отказы от туров поступали из Германии, Британии, Бельгии и Швеции.

Однако предприниматель уточнил: провал был временным. В последние несколько дней октября спрос заметно оживился. При этом европейские туристы отдают предпочтение отдыху в Хургаде и Марса-эль-Аламе, который расположен на 300 км южнее.

Таким образом, первоначальные опасения европейцев постепенно развеялись. Вероятно, это связано с тем, что правительства европейских стран рекомендовали воздержаться только от посещения района у израильской границы и Северного Синая, а основные туристические направления остаются в зеленой зоне.

«Растет понимание, что Египет – безопасен, а курорты Красного моря расположены далеко от мест, где происходят события», – сказал Хамед Эль Чиаты.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, европейские туристические гиганты продолжают продажу поездок в Египет, указывая их на своих сайтах среди топ-направлений. Они предлагают множество туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Например – Thomas Cook от 300–400 фунтов за 7 дней в декабре, TUI – от 400–500 евро (в районе 40 тыс. руб.).