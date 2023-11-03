Российская туристка сбежала из страны пирамид через день после приезда

В своем туристическом дневнике на Дзене «Саша Коновалова» она описала и светлые и темные стороны этого места. Первое, что восторженно восхитило ее, это величественные сооружения – пирамиды в Гизе. "Это впечатляюще!" - отметила она. Также туристка похвалила местных жителей за гостеприимство и улыбки, обращенные к приезжающим.

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Однако, среди положительных эмоций были и негативные воспоминания. Путешественница отметила грязные и шумные окрестности пирамид, а также опасное движение на дорогах, что заставляло ее сердце замирать. Она выразила разочарование в нищете районов, строения вплотную друг к другу, мусор и разрушения, и призналась, что ожидала большего от культурных мест в Каире.

По словам туристки, Каир не оставил впечатления о комфорте и благополучии. Водоемы оставили желать лучшего внешним видом, а встреченные цены и поведение торговцев только удивляли наглостью. Непунктуальность и стремление пересекать допустимые границы при коммерческом общении с туристами также нашли отклик в ее описании.

Такие места помогают осознать ценность своей жизни, отметила путешественница. Она выразила признательность за возможность узнать новую культуру, но при этом признала, что весь город наводит усталость. «Я бы не хотела возвращаться в Каир», - сделала вывод туристка.