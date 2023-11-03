Застрявшие на Пхукете россияне пожаловались на грязь и мокриц в отеле

Российские туристы, застрявшие на Пхукете из-за корректировки полетной программы, пожаловались на грязный отель и мокриц на стенах. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, жителям Волгограда перенесли рейс на родину со 2 на 4 ноября, из-за чего туроператору пришлось продлить их проживание на популярном тайском курорте еще на два дня. Изначально россияне отдыхали в четырехзвездочном отеле Sugar Marina ART, а переселили их в другую гостиницу категории «четыре звезды» — Maikhao Hotel managed by Centara.

Однако новый отель путешественникам не понравился.

«Номер грязный, на стенах мокрицы какие-то сидят, — рассказал один из них изданию. — Бассейн есть, но расположен он возле дороги, в нем плохой запах и не плавают от слова "совсем"».

Более того, гостиница расположена примерно в километре от моря, в то время как прежняя находилась на первой береговой линии.

«Поверьте, я бы лучше улетел вовремя, чем прожил здесь за счет компании лишние два дня», — добавил россиянин.

Тем временем представитель туроператора сообщил, что продлить пребывание туристов в отеле, где у них было забронировано проживание до 2 ноября, принимающая компания не смогла «по независящим от нее обстоятельствам».

«Клиентов заселили в гостиницу, равноценную по звездности и сервису, только в другом районе Пхукета», — пояснил он.