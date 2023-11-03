Россиянка рассказала о плюсах жизни в Грузии и общении с местными

Прожившая в Грузии год россиянка поделилась своим опытом и рассказала о жизни в Батуми.

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Россиянка Анна переехала в Грузию со своим ребенком около года назад. Сначала она решила съездить в отпуск и разведать обстановку, но потом решила окончательно переехать на новое место.

Ей понравились добродушные люди и мягкий морской климат. Но в пребывании в Батуми были и свои минусы.

Первым делом Анна столкнулась с проблемой поиска жилья. При долгосрочной аренде оно сдается по цене низкого сезона, однако на лето квартиры недалеко от моря нужно либо освобождать, либо снимать по повышенной стоимости. При этом очень актуальная проблема Грузии – жуткий ремонт в квартирах. Он может быть свежим, но его выполнение будет «максимально колхозным».

По ее словам, если вы заказываете какие-либо услуги местным жителям, никогда нельзя платить сразу. По ее опыту, в таком случае специалист либо не приедет вовремя, либо работа не будет выполнена.

«Много раз обжигались на том, что, получив оплату вперед, работник терял мотивацию, и услуга в итоге не была предоставлена. Жаловаться куда-либо бесполезно», – передают слова Анны «Тонкости туризма».

Помимо этого, одной из проблем Батуми является обилие цыган. По словам Анны, они мешают жить другим людям.

Несмотря на это, у жизни в Батуми есть множество достоинств. Главным плюсом россиянка называет то, что в регионе можно жить целый год без визы, после чего достаточно выехать за пределы страны и опять вернуться на целый год обратно. Такой процесс не занимает слишком много времени, так как до соседней Турции можно доехать буквально на маршрутке. Помимо этого, россиянка обратила внимание на развитие сервисов и услуг в Батуми, которые становятся все доступнее и разнообразнее.