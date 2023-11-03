Австралийка в тапочках выбежала на взлетную полосу аэропорта

Женщина в тапочках просочилась на взлетную полосу, сорвала рейс и оказалась в отделении полиции. Инцидент случился в аэропорту Канберры, столицы Австралии, 1 ноября.

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Пассажирка опоздала на рейс. Смириться с этим она не смогла и через запасной выход побежала к самолету. Женщина надеялась, что пилоты пустят ее на борт. Однако они ее порыв не оценили. Из-за происшествия рейсы в аэропорту были задержаны на несколько минут.

Австралийка была арестована и обвинена в инциденте в среду. Власти обвинили ее во входе в контролируемую зону или зону безопасности без разрешения, порче имущества и хранении небольшого количества каннабиса. Женщине было отказано в освобождении под залог, она должна предстать перед судом 3 ноября, сообщает телеканал 9News.