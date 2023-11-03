Китай войдет в тройку популярных направлений для россиян в 2024 году
Китай в следующем году может войти в топ-3 популярных туристических направлений у россиян. Сейчас лидирующие позиции занимают Турция, Арабские Эмираты, Таиланд, Египет. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
С 1 августа Россия возобновила безвизовый групповой туристический режим с Китаем. Он действовал в период до начала пандемии коронавируса и обеспечивал значительный поток туристов в Россию. Как сообщил Барзыкин, в 2019 году в Россию из Китая приехало 2,3 млн человек. Свыше половины из них прибыло по групповым безвизовым программам.
Теперь ситуация существенно отличается, отметил эксперт туриндустрии. Это связано, в том числе, с тем, что одновременно с возобновлением безвиза России запустила электронные визы для приезжающих туристов. В итоге за 3 месяца с начала августа в Россию прибыло более 100 тысяч иностранцев как по групповому безвизу, так и по электронным визам. Половина туристов, посетивших Россию за данный период – из Китая.
«Пока механизм группового безвизового режима только отлаживается. И на те объемы, которыми мы оперировали в доковидный период, можно будет выходить только к следующему году. Причин тому несколько. Например, логистические. Сейчас нет того объема перевозок, который был ранее. Пока ходят только регулярные рейсы и от нас в Китайскую Народную Республику, и от них к нам. А объем генерируется, когда есть чартерные программы. Также есть организационно технические вопросы: взаимодействие перевозчиков, погранслужб и прочих, кто имеет к этому отношение», – уточнил Барзыкин.