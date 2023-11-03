Китай войдет в тройку популярных направлений для россиян в 2024 году

«Пока механизм группового безвизового режима только отлаживается. И на те объемы, которыми мы оперировали в доковидный период, можно будет выходить только к следующему году. Причин тому несколько. Например, логистические. Сейчас нет того объема перевозок, который был ранее. Пока ходят только регулярные рейсы и от нас в Китайскую Народную Республику, и от них к нам. А объем генерируется, когда есть чартерные программы. Также есть организационно технические вопросы: взаимодействие перевозчиков, погранслужб и прочих, кто имеет к этому отношение», – уточнил Барзыкин.