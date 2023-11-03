"Я истощена". Почему travel-блогер решила отказаться от путешествий

Профессия travel-блогер появилась не так давно, но очень быстро стала пределом мечтаний для тысяч людей по всему миру. Со стороны кажется, что travel-блогеры самые счастливые люди на земле: они регулярно путешествуют, знакомятся с культурами разных стран, живут в лучших отелях мира и получают за все это огромные гонорары. О чем еще можно мечтать?

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Однако мало кто знает об обратной стороне этой профессии, которая подчас бывает весьма сложной и выматывающей. Не так давно своими сокровенными переживаниями с изданием The Mirror поделилась популярная travel-блогер Лорен Джулифф.

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Девушка 12 лет путешествовала по всему миру. Она объездила более 100 стран, став популярным и уважаемым инфлюэнсером. Но в один момент Лорен решила отказаться от "работы мечты", которая стала для нее огромным испытанием на прочность. Подробнее об этом – читайте в материале "Рамблера".

Как все начиналось

Джулифф начала планировать первое большое путешествие, когда еще была студенткой в университете Ройал Холлоуэй. Окончив учебу, Лорен отправилась в путешествие на целый год. Чтобы позволить себе это, Джулифф работала в супермаркете, экономила почти на всем и продавала старые вещи.

«Изначально я планировала создать свой веб-сайт, чтобы друзья и семья знали, где я нахожусь и какие места посещаю. Внезапно на меня начали подписываться люди со стороны. Когда я покинула Великобританию – в июле 2011 года – у меня уже было несколько тысяч постоянных читателей», — объяснила Лорен.

Путешествие британки началось с Восточной Европы. Ее первым пунктом назначения стала Хорватия. Находясь в стране, девушка начала получать электронные письма от рекламодателей, которые хотели, чтобы Лорен продвигала их услуги среди своих читателей.

"По прошествии полугода я уже начала стабильно зарабатывать на рекламе. Именно в этот момент я поняла, что если так будет продолжаться, мне, возможно, никогда не придется возвращаться домой".

По словам Джулифф, она всегда мечтала увидеть как можно больше стран. И когда у нее появилась такая возможность, она была по-настоящему счастлива.

Спустя 5 лет

Следующие пять лет Лорен провела в поездках:

«Я путешествовала по ледникам Новой Зеландии и ночевала в пустынях Марокко. Я наблюдала восход солнца над Чичен-Ицей и закат над Ангкор-Ватом. Я гулял вдоль Великой Китайской стены и плавала на яхте вокруг побережья Турции. Я занималась серфингом на Бали и снорклингом на Большом Барьерном рифе».

Лорен встретилась со своим партнером, еще одним путешественником, находясь в Таиланде, и продолжила исследовать мир вместе с ним. Однако по прошествии пяти лет что-то изменилось.

«У меня начались приступы паники. В подростковом возрасте я страдала от тревоги, но с тех пор, как стала цифровым кочевником, редко сталкивалась с ней", – объяснила Лорен.

Долгое время Лорен боролась с паническими атаками разными способами: она наладила питание, начала активнее заниматься спортом, вести дневник, медитировать, но ничего не помогало. Вскоре девушка поняла, что ей нужно прекратить путешествовать. Ей хотелось продолжать, но она чувствовала, что ее тело противится этому.

«Эта ситуация повторялась снова и снова. Меня охватывала волна беспокойства, но когда я начинала думать про дом, про оседлую жизнь, паника угасала», — объяснила она.

По словам Джулифф, когда ты находишься в незнакомой стране, ты так или иначе испытываешь когнитивную нагрузку – незнакомая культура, незнакомый язык, постоянный стресс из-за возможного мошенничества. Лорен призналась, что после стольких лет странствий оказалась "морально и физически истощена".

Минусы постоянных путешествий

Лорен выделила три главных минуса постоянных путешествий: одиночество, нездоровый образ жизни и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

По словам Джулифф, ей легко удавалось заводить новые знакомства. Но из-за постоянных передвижений, она не проводила со своими друзьями больше месяца в одном месте. Лорен не хватало глубоких связей – друзей, которых она бы знала больше двух недель, на которых могла бы положиться. Это вызывало сильное чувство одиночества.

Поддерживать здоровый образ жизни в путешествиях также оказалось довольно сложно. Лорен рассказала, что за годы кочевой жизни набрала лишний вес из-за неправильного питания и отсутствия регулярного спорта. Кроме того, блогер не раз сталкивалась с отравлениями, из-за чего у нее начались проблемы с желудком.

И наконец, Лорен также призналась, что ей не удавалось сохранять баланс в работе и личной жизни.