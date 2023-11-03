Россия заняла второе место по числу зарубежных гостей в Шри-Ланку в октябре

Российские туристы составили 10% общего притока зарубежных гостей в Шри-Ланку в октябре, пишет ТАСС со ссылкой на ланкийское Управление по развитию туризма. Не менее 10 629 россиян посетили островное государство в прошлом месяце.

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Согласно данным управления, в октябре по числу иностранных гостей Россия заняла второе место. На первом оказалась Индия, на эту страну пришлось 26% от общего числа прибытий (28,2 тысячи туристов). На третьем месте Великобритания с 8% (8,4 тысячи человек).

Всего в прошлом месяце Шри-Ланку посетило 109 998 человек, данный показатель значительно ниже целевого (147 789 гостей). С января по октябрь страну посетили 1 125 455 иностранцев, что составило 72% годового показателя. В правительстве ожидают, что в 2023 году турпоток достигнет 1,5 млн человек, в 2024-м — 3 млн.

Чтобы привлечь гостей из-за рубежа, власти государства 24 октября объявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам России и еще шести стран, жители которых активно посещают Шри-Ланку. В настоящий момент в стране наблюдается худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Причиной стало сокращение иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, это привело к нехватке валютных резервов в стране.