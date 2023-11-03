Россиянин отдохнул в Саудовской Аравии и рассказал о публичных казнях в стране

Российский турист побывал в Саудовской Аравии и рассказал, что в стране до сих пор есть публичные казни. Своей историей он поделился с изданием 74.ru.

© Lenta.ru

Дмитрий из Челябинска признался, что во время отдыха у него «был диссонанс». Ему показалось, что разговоры о публичных казнях в стране — выдумки, поскольку местные жители были доброжелательные и вежливые. Однако он решил проверить эту информацию в интернете и выяснил, что в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, есть площадь, которая называется Chop-Chop, где и осуществляется этот вид наказания.

Путешественник также добавил, что в этой стране нужно придерживаться определенного дресс-кода — избегать коротких юбок, шорт и декольте — и не демонстрировать христианские символы или жесты.