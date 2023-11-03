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В Турции ужесточили правила сдачи жилья для туристов

В Турции вступили в силу новые требования к сдаче жилья туристам на срок до 100 суток, сообщает «Прайм».

В Турции ужесточили правила сдачи жилья для туристов
© unsplash.com

Теперь владельцу недвижимости необходимо получить разрешение министерства культуры и туризма. Лицензии будут платными и выдаваться через управления губернатора соответствующих провинций.

Сдаваемое на срок более 100 суток жилье не подпадает под действие этого закона.

В итоге аренда жилья для туристов в Турции с 2024 года может подорожать на 30-35% из-за новых правил, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).