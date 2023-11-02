Гонконг начал платить за туристов в кафе и барах
В Гонконге туристам начали выдавать сертификаты на посещение баров и кафе.
Власти Гонконга начали выдачу сертификатов для туристов на посещение баров и заведений общепита в вечернее время. Номинал сертификата – 100 гонконгских долларов.
Потратить эту сумму можно в более 500 ресторанов после 18:00 в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга.
Такая мера необходима для развития ночного туризма в городе. Об этом сообщают "РИА Новости".