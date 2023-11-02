Гонконг начал платить за туристов в кафе и барах

В Гонконге туристам начали выдавать сертификаты на посещение баров и кафе.

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Власти Гонконга начали выдачу сертификатов для туристов на посещение баров и заведений общепита в вечернее время. Номинал сертификата – 100 гонконгских долларов.

Потратить эту сумму можно в более 500 ресторанов после 18:00 в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга.