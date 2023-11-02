Туристы не хотят бесплатно продлевать отдых на Пхукете

Из-за корректировки полетной программы туроператор на 2 дня бесплатно продлил туристам проживание на Пхукете. Однако отель, в который их на это время переселили, россиян не устроил. Что можно предпринять в этой ситуации? Редакция TourDom.ru узнала мнение юриста.

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Жители Волгограда отдыхали на тайском острове в Sugar Marina ART 4*. 2 ноября они должны были уже возвращаться на родину, но буквально за день до вылета туроператор сообщил о переносе рейса на 4-е число и продлении размещения в том же отеле. Однако через какое-то время туристы получили уведомление о замене гостиницы.

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Россияне попытались связаться с гидом, чтобы все-таки остаться в своем номере. Но она, по их словам, не отвечала на сообщения.

Отель, в который вынужденно заселились волгоградцы – Maikhao Hotel managed by Centara 4*, – им не понравился.

«Номер грязный, на стенах мокрицы какие-то сидят», – говорит Владимир. Бассейн есть, но расположен он возле дороги, в нем «плохой запах и не плавают от слова “совсем”».

Гостиница стоит более чем в километре от моря, в то время как прежняя была на первой линии.

«Поверьте, я бы лучше улетел вовремя, чем прожил здесь за счет компании лишние 2 дня», – отмечает россиянин.

«К сожалению, продлить пребывание туристов в отеле, где у них было забронировано проживание до 2 ноября, на оставшиеся 2 ночи принимающая компания не смогла, по независящим от нее обстоятельствам, – пояснил редакции TourDom.ru представитель туроператора. – Клиентов заселили в гостиницу, равноценную по звездности и сервису, только в другом районе Пхукета».

В туркомпании добавили, что туроператор оплатил проживание туристов в течение дополнительных ночей.

«Формально никаких требований к такому продлению нет. Но из практики мы знаем, что отель на дополнительные дни должен соответствовать уровню забронированной туристами гостиницы», – говорит юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

При этом удаленность от моря и другие подобные факторы несущественны, а вот грязь в номерах – это уже вопрос качества.

Туристы могут зафиксировать эти моменты и отправить видео и фото туроператору с просьбой заменить отель. Если последует отказ – написать претензию по возвращении и даже подать в суд.

«Можно потребовать компенсации ущерба, который вызван изменением в одностороннем порядке дат тура, если будут убытки, и морального вреда, если дополнительные услуги оказаны некачественно», – отмечает юрист.