Туристка назвала 7 разочаровавших ее вещей в Европе

Туристка из США побывала в Европе и назвала семь вещей, которые ее там разочаровали. Своими впечатлениями американка поделилась с изданием Insider.

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24-летняя Анна Шеперд (Anna Shepherd) вместе с женихом отправилась в Испанию, Францию и Италию. В первую очередь она заметила, что в европейских ресторанах ей не хватало соусов и приправ.

«Каждый раз, когда я заказывала картошку фри, сэндвич или гамбургер, к ним не добавлялся соус, — сказала она. — Раньше я работала в ресторанном бизнесе, и мы всегда предлагали к еде различные соусы, например медово-горчичный или барбекю».

Также путешественница раскритиковала европейские отели за отсутствие бесплатных завтраков. По ее словам, дополнительная плата за него составляла от 8 до 15 евро (785-1,5 тысячи рублей), поэтому по утрам ей приходилось есть в пекарнях.

Шеперд пожаловалась, что в гостиницах ей не встречались торговые автоматы с едой, которые в США есть повсеместно. Также девушка обратила внимание на трудности с общественным транспортом: ей пришлось делать много пересадок и часто ждать автобуса и поезда.

Еще Шеперд не устроило, что во многих общественных туалетах, которые не были бесплатными, на унитазах не было сидений. Кроме того, ее расстроило отсутствие шторок для душа в ванных отелей.

«Вместо этого в некоторых душевых кабинах было стекло, которое прикрывало только половину душа или ванны», — пояснила она.

Наконец, девушку возмутило отсутствие мочалок в гостиницах.