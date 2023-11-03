Турецкие отели могут поднять цены на 10-15%

Отели в Турции могут поднять цены из-за вводимых с января ограничений на сдачу жилья в краткосрочную аренду. Однако рост не превысит 10-15%.

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В Турции с января вступит в силу закон, ужесточающий правила сдачи жилья в краткосрочную аренду. Владельцам помещений потребуется оформить лицензию, сделать вывеску о том, что это туристическое жилье.

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Ситуация неприятная, многие собственники недвижимости в Турции, которые купили помещения в комплексах без лицензии, не смогут сдавать квартиры, рассказала на полях конференции Mallpick Елена Мариничева, вице-президент Russia Sotheby"s International Realty. Чтобы получить лицензию, нужно выполнить ряд условий - по вытяжке, по площади, пройти бюрократические процедуры, заплатить за это.

"Если не ошибаюсь, требуется чуть ли не согласие соседей, - говорит Мариничева. - Человек, для которого это не бизнес, вряд ли будет этим заниматься. Однако это может стать дополнительным бизнесом для управляющих компаний - они будут предлагать собственникам оформлять лицензии на условиях, что в дальнейшем будут сдавать помещение в аренду и на этом зарабатывать".

При этом они смогут всегда сдавать в долгосрочную аренду, на это тоже есть спрос, но доходность понизится на 1-2%. Также это неудобно тем, кто частично сам пользовался недвижимостью, периодически приезжая в Турцию.

На этом фоне может повыситься стоимость проживания туристов в отелях, но не более чем на 10-15%, считает эксперт. Однако отели могут довольствоваться и тем, что у них повысится заполняемость, которая в Турции не весь сезон максимальная. Наибольшее влияние на отели может быть в локациях, где много жилья сдавалось в краткосрочную аренду. К примеру, много такого жилья в Алании и в Стамбуле.

Вырастет спрос на покупку недвижимости в комплексах с лицензией. Цены на нее могут быть как дороже, так и дешевле квартир без лицензии - зависит от инфраструктуры, изношенности помещений и пр.

В целом, желая купить недвижимость в Турции для сдачи в аренду, сейчас стоит ориентироваться на цены от 250-300 тыс. долларов в Стамбуле, от 120-150 тыс в Алании, от 400-500 тыс. в Бодруме.

Глобальных изменений рынка новый закон не принесет, считает Мариничева. Закон не направлен на иностранных собственников, отмечает она - правила одинаковые и для местных, и для иностранных арендодателей. Возможно, в чем-то выиграет финальный пользователь, который будет теперь арендовать краткосрочное жилье у бизнеса, заинтересованного в качестве, а не у непонятного собственника.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной, большинство состоятельных клиентов приобретают недвижимость в Турции не с целью сдачи в аренду, а для собственного проживания, проведения летнего времени или для получения гражданства и перепродажи через 3-5 лет. Большинство таких сделок приходится на строящееся жилье. В этом случае новые правила не окажут заметного воздействия, так как владельцы не планируют сдавать такое жилье в ближайшее время.

Также следует отметить, что в Турции недвижимость сдается в аренду основном в лирах, а учитывая текущее падение турецкой валюты, инвестиции с целью получения дохода от аренды недвижимости в Турции могут оказаться не столь рентабельными. В связи с этим, если клиенты заинтересованы в инвестициях с целью получения дохода, они чаще выбирают азиатские страны, где сезон длится круглый год, налоги ниже, а туристический поток выше.

Во Вьетнаме, к примеру, никаких ужесточений относительно сдачи жилья туристам нет и не планируется в ближайшее время, рассказывает руководитель офиса компании Homeapp во Вьетнаме Олег Морозов. Сейчас действует определенный порядок сдачи жилья в аренду. От арендодателя требуется зарегистрировать свою квартиру в налоговой, чтобы получить возможность официально сдавать ее в аренду. Это стандартная процедура, которая не занимает много времени. Арендатор, в свою очередь, при заключении договора должен предоставить действующую визу. После заселения арендодатель обязан зарегистрировать арендатора в полиции по месту жительства.