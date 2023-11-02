Где отдохнуть в Таиланде и во сколько это обойдется

Таиланд увеличил срок безвизового пребывания граждан России с 30 до 90 дней. Решение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется тур в Таиланд и что там можно увидеть интересного.

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Сколько стоит тур в Таиланд

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По его словам, стоимость туров в Таиланд сильно завышена для россиян из-за ограничений полетных программ.

— На данный момент полетная программа по Таиланду расширяется. Есть туры не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга и некоторых регионов России. Однако стоимость завышена, потому что в России очень дорогие авиабилеты. В ближайшие даты тур на неделю в Таиланд будет стоить 158 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы, — рассказал Мельник.

Специалист заверил, что стоимость туров можно будет значительно снизить, если власти Таиланда разрешат чартерные рейсы из России.

— Если власти Таиланда разрешат использовать российские суда как чартеры, то сразу произойдет значительное понижение цены, примерно на 20–25 процентов. Перелет нашими авиакомпаниями будет намного дешевле. Сейчас туроператоры выкупают блок мест на регулярных рейсах, которые летят до Бангкока или Пхукета, — объяснил эксперт.

Погода в Таиланде

Мельник отметил, что сейчас самое лучшее время для отдыха в Таиланде.

— В Таиланде круглогодичный сезон. Но летом туристы столкнутся с муссонами и дождями. Лучше всего ехать с октября по начало мая, — заверил специалист.

Что посмотреть в Таиланде

По его мнению, каждый турист сможет найти в стране подходящий ему вид отдыха. В Таиланде несколько туристических зон. Однако самое популярное место — это Паттайя.

— Там находится огромное количество клубов, баров и ресторанов. Однако в Паттайе не очень чистые пляжи. Этот курорт отлично подойдет тем, кто ищет веселья, ночной жизни. Российские туристы очень любят это место, — подчеркнул Мельник.

В Бангкоке отсутствуют развлекательные заведения. Этот курорт подойдет тем, кто любит экскурсии. Там интересные достопримечательности: Золотой будда и Ват Арун. Можно выбрать обширную экскурсионную программу, сообщил собеседник «ВМ».

Эксперт по туризму заметил, что большой популярностью пользуется и Пхукет. Он делится на несколько пляжей.

— Самые популярные — это Ката и Карон. Их выбирают из-за чистого побережья, белого песка. Эти пляжи еще называют «музыкальными», потому что на них огромное количество ракушек. Они хрустят под ногами и создают интересные звуки, — пояснил Мельник.

Также пользуется популярностью побережье Патонг. Здесь не такие чистые пляжи, как Ката и Карон, но их очень любит молодежь. Там большое количество тусовок, баров и дискотек, уточнил специалист.

А вот семья с детьми он посоветовал обратить внимание на пляж Лагуна или Банг.

— На северном побережье Таиланда расположены семейные отели. Например, пляж Лагуна или Банг. Там находятся фешенебельные пятизвездочные отели с развитой инфраструктурой и расширенной развлекательной программой. Они расположены далеко от клубной жизни и подойдут для более спокойного отдыха, — сказал собеседник «ВМ».

Помимо этого, в Таиланде есть и более экзотические места для отдыха, добавил Мельник.