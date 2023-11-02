Правительство Турции ужесточило требования для аренды жилья туристам

Как сообщает Resmi Gazete, правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии в Министерстве культуры и туризма. Указывается, что сдача жилье менее чем на 100 дней будет считаться арендой для целей туризма.

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Помимо этого, если жилье находится в многоквартирном доме, то арендодатель обязан будет получить согласие всех жильцов. За нарушение правил собственнику грозит штраф до 1 млн турецких лир.