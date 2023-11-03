В октябре туристы из России составили 10% турпотока в Шри-Ланку

Не менее 10 629 туристов из России посетили Шри-Ланку в октябре, они составили 10% общего притока иностранных гостей в островное государство в прошлом месяце. Об этом сообщило ланкийское Управление по развитию туризма.

© unsplash.com

Согласно данным, в октябре Россия заняла второе место по числу зарубежных туристов после Индии, на которую пришлось 26% от общего числа прибытий (28,2 тыс. туристов). На третьем месте Великобритания с 8% (8,4 тыс. человек).

Общее количество туристов, посетивших Шри-Ланку в октябре, составило 109 998 человек, что значительно ниже целевого показателя в 147 789 гостей. За первые 10 месяцев текущего года в стране побывали в общей сложности 1 125 455 иностранных гостей, что составило 72% годового показателя. Власти страны ожидают, что в 2023 году турпоток достигнет 1,5 млн человек, в 2024 году - 3 млн.

С целью привлечения иностранных гостей правительство Шри-Ланки 24 октября объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России и еще шести стран, жители которых активно посещают остров в качестве туристов.