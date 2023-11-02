Туристов смущают возросшие цены на новогодние туры в Египет

Спрос на новогодние туры в Египет пока остается не столь высоким, как ожидалось. Об этом редакции Tourdom.ru сообщают турагенты: «Ранее продажу сдерживали высокие цены: это была основная проблема. В настоящий момент добавился еще один фактор – ситуация вокруг палестино-израильской войны».

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В онлайн сервисе «Это Тревел» Египет входит в топ-3 направлений для отдыха в новогодние каникулы, но с двукратным отставанием по числу бронирований от Таиланда и трехкратным от России.

По словам руководителя международных проектов сети турагентств «Слетать.ру» Любови Ворониной, средний чек показал за год 33%-ный рост и составил 187 тыс. руб. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке цены в последние недели немного снизились, на 6-14%, в зависимости от отеля и туроператора. Однако по мнению турагентств, чтобы стимулировать спрос, в настоящий момент этого недостаточно.

Если рассматривать для поездки на Новый год популярные недорогие «пятерки», можно найти варианты по цене названного среднего чека. За такую сумму предлагается, в частности, 10-дневный тур на двоих с размещением в Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* в Хургаде. Вылет из Москвы – в последних числах декабря.

Отдых в востребованных отелях сети Albatros - Albatros Palace Resort Hurghada 5* и Albatros Palace Sharm El Sheikh обойдется в 223 и 302 тыс. руб. соответственно.