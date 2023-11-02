Туроператор «Пегас» расширит свою программу для россиян в Таиланде

Сообщается, что компания представит собственную авиационную программу из семи городов России, а также предложит «премиальные концепции» для туристов.

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По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), «Пегас» планирует организовать собственную авиаперевозку из семи городов России через авиакомпанию «Икар». Эти города включают в себя не только Москву и Санкт-Петербург, но и Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Хабаровск. Кроме того, в планах – рейсы из Казахстана и Узбекистана.

Оператор также озвучил информацию о 22 отелях премиум-класса PEGAS Select на острове Пхукет. Они расположены на самых востребованных пляжах острова, таких как Май Кхао, Ката, Карон, Камала, Банг Тао и других. В соответствии с информацией от туроператора, спрос на роскошный отдых в Таиланде растет, и они намерены активно развивать концепцию PEGAS Select.