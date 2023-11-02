Названы 4 самые бюджетные страны для отдыха в Азии

Страны Азии привлекали россиян еще до отмены прямых рейсов в другие части света. Связано это, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна , с транспортной доступностью. Однако нельзя отрицать, что за последние годы популярность азиатских курортов возросла — в том числе потому, что слетать туда гораздо дешевле, чем в любое другое место.

«В целом стоимость отдыха там на данный момент начинается от 220 тысяч рублей на 10 дней», — рассказал эксперт изданию news.ru. Такие расценки сейчас доступны в четырех странах Азии — Таиланде, Шри-Ланке, Индии и Вьетнаме.

За последнее время прямые рейсы на эти курорты запускаются даже из регионов. Так, в Таиланд уже вовсю летает самолет из Сочи, а скоро начнет и из Тюмени. А на Шри-Ланку можно добраться прямиком из Казани. И хотя эти страны официально не признали лучшими для путешествий в 2024 году, россияне уже раскупают горящие туры на ноябрьские и новогодние праздники. Советуем поторопиться!