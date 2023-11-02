Сколько стоят путевки в Турцию в ноябре: что будет с ценами в 2024 году

Турция лидирует по продажам среди зарубежных направлений на ноябрьские праздники, сообщает РИА Новости. Сколько стоит отдых на популярных курортах в ноябре, в какую цену обойдется тур на Новый год?

© Unsplash

В ноябре в Турции активно пользуются спросом Белек и Сиде. К более дешевому направлению относится Алания, где температура воздуха достигает 25–28 градусов тепла. Вода в море прогревается до 26 градусов.

Видео дня

«В конце октября в Турции еще полно туристов. Это те люди, которые не поехали в августе за 300 тысяч рублей. Качество сервиса не изменилось никак, а цены упали», — отмечают эксперты.

Средний чек для ноябрьской поездки в Турцию по сравнению с прошлым годом изменился со 122 тысяч рублей до 162 тысяч.

Сколько стоят путевки в Турцию на ноябрьские праздники

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на недельный тур на двоих в пятизвездочный отель Турции с заездом на ноябрьские праздники начинаются от 140 тысяч рублей. Стоимость путевок на в отели уровня Deluxe варьируется от 250 тысяч до 420 тысяч рублей на двоих на семь дней.

После ноябрьских праздников цены на путешествия будут снижены. Турпакеты в пятизвездочные отели можно приобрести от 158 тысяч рублей. За эти деньги предлагается недельный отдых на двоих. Отпуск на тех же условиях, но в отеле уровня Deluxe, обойдется от 217 тысяч до 423 тысяч рублей.

Со второй половины месяца и в конце ноября на курортах Анталии можно отдохнуть в пятизвездочном отеле, где есть подогрев открытых бассейнов, за 121 тысячу рублей. Турпакет с гостиницей Deluxe обойдется от 186 тысяч рублей.

Сколько стоит отдых в Турции на Новый год — 2024

На Новый год из Москвы и городов-миллионников в Анталью будут летать регулярные и чартерные рейсы. По информации АТОР, путевки в Турцию на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом подорожали примерно в два раза.

Минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью составляет около 250 тысяч рублей. За эти средства туристам предлагается недельный отдых в пятизвездочном отеле с системой «все включено», с вылетом из Москвы.

В популярные отели Deluxe-сегмента стоимость путевок начинается от 338 тысяч рублей на вышеперечисленных условиях.

Стоимость туров в Стамбул на пять дней с учетом новогодней ночи составляет 150 тысяч рублей и выше. В него включены перелет из Москвы, проживание на двух взрослых, трансфер групповой, страховка и экскурсионная программа.

Сколько будет стоить отдых в Турции летом 2024 года

Приобрести путевки на заграничные курорты на лето 2024 года можно уже сейчас. За счет раннего бронирования туристы могут сэкономить до 50% стоимости.

«Скидки на летние туры сейчас достигают 50%. К тому же в рамках акции "Раннее бронирование" действуют хорошие условия оплаты: предоплата 10–20% в зависимости от тарифа», — сообщают российские туроператоры.

На настоящий момент на лето 2024 года можно приобрести путевки в Турцию на двоих с вылетом из Москвы в четырехзвездочный отель на семь дней за 135 тысяч рублей. В пятизвездочный отель тур на тех же условиях обойдется в 165 тысяч рублей и выше.