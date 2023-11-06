Румынская деревня, где не бывает преступлений

В Банатских горах, на западе Румынии, расположена уникальная деревня по имени Эйбенталь. Это место прославилось своими нравами и уникальными традициями, в соответствии с которыми жители деревни строго следят за порядком и никогда не допускают преступлений, даже самых маленьких. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Вот уже более двадцати лет здесь не было ни одной кражи. История уникальных обычаев этой деревни началась в 1989 году, после революции, когда в результате перемен закрылся местный хлебный завод. Кроме того Эйбенталь находится вдали от основных торговых путей, и ближайший магазин находится в 20 километрах.

Поначалу, чтобы привезти хлеб и продукты, деревенские жители отправляли гонцов, которым выдавали сумки с записками и деньгами, чтобы они смогли купить все необходимое. Однако со временем жители начали просто вывешивать сумки с наличными за забором своих домов, будучи уверенными, что соседи друг у друга воровать не станут.

Местные жители считают, что стоимость бензина, необходимого для прокладывания пути к соседнему дому, больше, чем выгода от кражи. Сумки с деньгами спокойно висят на столбах в ожидании поставщика.