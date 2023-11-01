Лучшие пляжи для кайтсерфинга: видео
Кайтсерфинг – это захватывающий вид спорта, сочетающий в себе элементы серфинга, парусного спорта и полетов на параплане.
Серферы используют большой кайт для разгона по воде на специальной доске. Этот вид спорта требует подходящих погодных условий – сильного и стабильного ветра, больших открытых пространств воды.
Лучшими местами для кайтсерфинга считаются морские пляжи с сильными постоянными ветрами. Одним из самых популярных пляжей у любителей этого спорта является Kite в Доминикане. Из-за северного расположения в этом месте постоянный ветер.
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