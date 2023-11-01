Кайтсерфинг – это захватывающий вид спорта, сочетающий в себе элементы серфинга, парусного спорта и полетов на параплане.

Серферы используют большой кайт для разгона по воде на специальной доске. Этот вид спорта требует подходящих погодных условий – сильного и стабильного ветра, больших открытых пространств воды.

Лучшими местами для кайтсерфинга считаются морские пляжи с сильными постоянными ветрами. Одним из самых популярных пляжей у любителей этого спорта является Kite в Доминикане. Из-за северного расположения в этом месте постоянный ветер.