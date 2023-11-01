Зимняя горнолыжная Европа 2023-2024: куда можно поехать россиянам

По результатам летнего сезона 2023 года относительно приобретения туров в Европу, несмотря на наличие существующих ограничений и дополнительных неудобств, можно наблюдать увеличение числа бронирований в пределах от 30% до 150% по сравнению с предыдущим годом, в зависимости от конкретной страны, пишет Центральная Служба Новостей.

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Значимые компании туристической индустрии уже представили свои зимние предложения для Европы. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) провели анализ этих предложений совместно со специалистами из PAC Group.

Согласно информации, представленной PAC Group, одним из ведущих туроператоров, специализирующихся на направлениях в Европе, летний сезон продемонстрировал значительный рост интереса российских граждан к путешествиям по сравнению с 2022 годом. В частности, PAC Group отправил в Италию на 150% больше туристов, чем в предыдущем году, в Грецию — на 60%, в Австрию — на 30%. Также можно наблюдать увеличение спроса на поездки во Францию, Испанию, Венгрию и на Кипр.

Италия привлекла наибольшее количество новых бронирований по сравнению с предыдущим годом. Популярными курортами лета 2023 стали Сардиния, Сицилия, Тоскана, Лигурия, а также озера Комо и Гарда. Групповые экскурсионные туры, такие как «Классическая Италия» и «Италия + Швейцария», также пользовались повышенным спросом. Городские туры в Милан, Рим, Флоренцию и Венецию продолжают оставаться в числе востребованных направлений.